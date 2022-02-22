"У нас міцні нерви": Медведєв заявив, що Росія не боїться санкцій

"У нас міцні нерви": Медведєв заявив, що Росія не боїться санкцій

За його словами, рішення визнати "ЛДНР" було "єдино можливим".

Росії відомі наслідки рішення про визнання "ЛДНР" і Москва санкцій не боїться.

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Про це заявив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, пише пропагандистське видання "РІА Новості".

"Знаємо, що буде далі. Знову санкції, погрози, політичний тиск із різних боків. Шалені крики та потоки дезінформації. Все це ми вже проходили і давно перестали боятися. У нас міцні нерви", — сказав він та додав, що рішення визнати "ЛДНР" було "єдино можливим" для забезпечення безпеки мирних жителів Донбасу, де "мешкають майже 800 тисяч російських громадян, яких у Росії "не мали права покинути".

Медведєв також переконаний, що "рано чи пізно" опоненти самі попросять Москву повернутися за стіл переговорів, оскільки це "неминуча з урахуванням ролі Росії у міжнародних відносинах". "Нашу правоту підтвердить історія", - сказав заступник очільника Радбезу РФ.

Нагадаємо, увечері 21 лютого Путін оголосив про визнання "незалежності" так званих "ДНР" та "ЛНР". Після заяви про визнання "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР" очільник Кремля у присутності ватажків бойовиків Дениса Пушиліна та Леоніда Пасічника підписав відповідний указ, а також договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу між РФ та "ЛДНР".

Путін також звернувся до парламенту РФ, аби той визнав "незалежність" "ДНР" та "ЛНР".

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