"У нас попереду важкі часи": російський соціолог порівняв РФ з Німеччиною перед Другою світовою війною

Російський економіст та соціолог Владислав Іноземцев порівняв нинішню Росію з Німеччиною перед Другою світовою війною. На думку експерта, найстрашніші сторінки в історії Росії ще попереду.

Росія зможе стати вільною, коли попрощається з імперією.

Про це Іноземцев сказав під час виступу на панелі Конгресу вільної Росії у Вільнюсі.

"Попереду – ще більше проблем. І це не 45-й рік, це ніяка не денацифікація, це тільки лише підступи до найбільших злочинів Росії, які вона скоїть у найближчі роки. Після чого, можливо, почнеться зворотній тренд. Тому в нас попереду важкі часи", – попередив росіян соціолог.

Водночас він не вірить у зміни, які може готувати російська еміграція. Експерт аргументував це тим, що німецькі емігранти 1930-х років на Адольфа Гітлера вплинути не змогли.

"Я би наголосив, що розповіді про те, що наша еміграція може багато чого змінити, давайте подивимося на німецьку еміграцію кінця 30-их. Що вона змінила? Ми бачимо, що нічого", – сказав Іноземцев.

"Щодо глибинного народу і страху цього глибинного народу, я вважаю, що це страх випливає з тієї ж імперської парадигми. Тому що в імперії немає ні народу, ні суспільства. Там є підлеглі, яких, безумовно, будь-яка еліта побоюється. І радянська еліта, і російська еліта, імперська і нова російська еліта була абсолютно імперською централізованою елітою, якої народ побоювався", – розповів експерт.

"Росія зможе стати вільною тільки в тому разі, якщо попрощається з імперією", – зауважив Іноземцев.

Нагадаємо, на думку російського опозиціонера та публіциста Андрія Піонтковського, президент РФ Володимир Путін розв'язав світову війну, яка приведе до його особистої загибелі, а наслідки цього можуть обернутися для Росії її розпадом.

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