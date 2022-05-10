"У нас відібрали порти": Орбан пояснив відмову від нафтового ембарго і спровокував скандал з Хорватією

"У нас відібрали порти": Орбан пояснив відмову від нафтового ембарго і спровокував скандал з Хорватією

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пояснив, що державі важко відмовитися від російської нафти нібито тому, що в країни немає виходу до моря – як до Тріанонського мирного договору. На цю заяву зреагувала Хорватія та заявила про неприпустимість територіальних претензій з боку Угорщини.

Так, Орбан заявив, що нафтове ембарго матиме для економіки Угорщини "ефект ядерної бомби".

Про це повідомляє "Балканський оглядач".

Угорський прем’єр сказав, що пропозиції Брюсселя щодо ембарго не враховують те, що держава може отримувати нафту лише через наземний нафтопровід з Росії, або ж з півдня. Проте для реалізації другого варіанту потрібно було б, щоб Хорватія збільшила потужності, пише угорське видання Telex.

"Ті, хто мають вихід до моря і порти, можуть доставляти нафту на танкерах. Якби вони не відібрали їх (порти – ред.) у нас, у нас також був би порт", – сказав Орбан, маючи на увазі порт Рієка, розташований на території Хорватії.

Після цієї заяви Орбана Хорватія викликала посла Угорщини для пояснень та заявила, що такі висловлювання шкодять добросусідським відносинам.

"Хорватія засуджує заяву прем’єра Угорщини Віктора Орбана. Ми також засуджуємо будь-які територіальні претензії до суверенних держав", – заявили в хорватському МЗС.

Зауважимо, що до зміни кордонів європейських країн за підсумками Першої світової війни Угорщина контролювала частину узбережжя Адріатичного моря і Рієка тоді була ключовим портом. Відповідно до Тріанонського мирного договору 1920 року, Угорщина втратила дві третини своєї території.

Нагадаємо, голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що зволікання з ухвалення шостого пакету санкцій проти Росії неприпустиме. Аргументи, що нафтове ембарго зруйнує економіку Угорщини або іншої країни, є надуманими, наголосив міністр.

Кулеба засудив країни, які перешкоджають запровадженню ембарго для РФ

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