"У нас відкривається новий фронт": Лукашенко розкритикував намір України вступити до НАТО

"У нас відкривається новий фронт": Лукашенко розкритикував намір України вступити до НАТО

За його словами, на території України нібито створюються навчально-тренувальні табори, де "цілеспрямовано навчають роботі по Білорусі".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко розкритикував намір України вступити до НАТО. На його думку, таким чином для Білорусі нібито відкривається новий фронт.

Про це повідомляє БЕЛТА.

Зокрема, Лукашенко підкреслив, що Польща нібито "розгортає цілі корпуси" біля кордонів Білорусі.

"Ясно, що це ж не проти Німеччини розгортаються ці війська. Притому іноземних держав, насамперед США. Ми бачимо, як прищем лізе Литва в кожну щілину, щоб показати свою відданість НАТО і США. Але найсумніше - це Україна. У нас відкривається новий, по-старому кажучи, фронт. Ми бачимо, що вони творять", - зазначив він.

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