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У нас є право мати претензії: польський генерал заявив, що Росія незаконно окупувала Калінінград

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У нас є право мати претензії: польський генерал заявив, що Росія незаконно окупувала Калінінград

Фото з соціальних мереж

Генерал зазначив, що РФ незаконно окупувала Калініградську область, яка історично належала Польщі та Прусії. 

Польський генерал, екскомандувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак зазначив, що Росія в 1945 році незаконно окупувала Калініградську область, на яку Польща має право претендувати. 

Про це повідомляє польське видання dorzeczy.pl. 

Вальдемар Скшипчак в інтерв'ю одній із польських радіостанцій наголосив, що РФ незаконно окупувала Калініградську область, яка історично належала Польщі та Прусії. 

"Може, варто попросити цю Калінінградську область, яка, мені здається, є частиною Польщі. У нас є право мати претензії на цю територію, яку зараз окупує РФ", - сказав польський генерал. 

Скшипчак також додав, що з військової точки зору, Калінінградська область не має суттєвого значення. 

Нагадаємо, військові Росії планують провести "показову акцію". Для цього вони збираються примусово депортувати з міста Херсон в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців.

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