У нас є право мати претензії: польський генерал заявив, що Росія незаконно окупувала Калінінград

У нас є право мати претензії: польський генерал заявив, що Росія незаконно окупувала Калінінград

Генерал зазначив, що РФ незаконно окупувала Калініградську область, яка історично належала Польщі та Прусії.

Польський генерал, екскомандувач Сухопутних військ Польщі Вальдемар Скшипчак зазначив, що Росія в 1945 році незаконно окупувала Калініградську область, на яку Польща має право претендувати.

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Про це повідомляє польське видання dorzeczy.pl.

Вальдемар Скшипчак в інтерв'ю одній із польських радіостанцій наголосив, що РФ незаконно окупувала Калініградську область, яка історично належала Польщі та Прусії.

"Може, варто попросити цю Калінінградську область, яка, мені здається, є частиною Польщі. У нас є право мати претензії на цю територію, яку зараз окупує РФ", - сказав польський генерал.

Скшипчак також додав, що з військової точки зору, Калінінградська область не має суттєвого значення.

Нагадаємо, військові Росії планують провести "показову акцію". Для цього вони збираються примусово депортувати з міста Херсон в тимчасово окупований Крим етнічних вірмен, азербайджанців та турків-месхетинців.

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