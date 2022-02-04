"У нас є висока впевненість": у Британії заявили, що РФ може створити привід для нападу на Україну

"У нас є висока впевненість": у Британії заявили, що РФ може створити привід для нападу на Україну

У Британії зауважили, що коментувати конкретні розвіддані вони не можуть.

У Великій Британії висловили думку, що Росія прагне знайти спосіб створити привід для військового вторгнення до України, звинувативши Київ в ескалації.

Про це заявив речник прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, повідомляє Reuters.

"Я не можу коментувати конкретні розвіддані, але у нас є висока впевненість, що Росія планує створити привід, звинувативши Україну в нападі, щоб виправдати вторгнення Росії в Україну", - сказав він, посилаючись на повідомлення американської розвідки.

Як повідомлялося, у Міністерстві оборони США повідомили про привід, який Москва може використати для вторгнення до України. Зокрема, йдеться про оприлюднене пропагандистське відео з тілами загиблих. У Пентагоні кажуть, що Росія може оприлюднити сфабрикований відеозапис з нібито нападом або на своїй території, або на російськомовне населення на Сході України.

Своєю чергою, у російському МЗС заяву США про те, що Москва готує фейкове відео як привід для вторгнення до України, назвали "маячнею".

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