Зустріч Зеленського і Трампа у Флориді

Президент України Володимир Зеленський прибув до будинку президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго у Палм-Біч, штат Флорида, для проведення важливих мирних переговорів. Український лідер привітав Трампа рукостисканням, перш ніж увійти до маєтку в середземноморському стилі.

Виступаючи разом із Володимиром Зеленським біля свого будинку Трамп заявив, що, на його думку, Володимир Путін «серйозно налаштований щодо миру». Про це пише Sky News.

«Занадто багато людей загинуло, і я думаю, що обидва президенти хочуть укласти угоду. Я справді вірю, що у нас є задатки до угоди, яка буде вигідною для України, вигідною для всіх. Немає нічого важливішого», — сказав Трамп.

Він додає, що для України буде «міцна» угода про безпеку, і «європейські країни будуть дуже залучені».

«Я вважаю, що європейські країни справді чудово впоралися з цим, і вони дуже підтримують ідею цієї зустрічі та досягнення угоди. Вони всі чудові люди», — говорить президент США.

Нагадаємо, що Дональд Трамп перед зустріччю з президентом України мав телефонну розмову з російським диктатором Путіним. Після зустрічі з Зеленським Трамп знову говоритиме з Путіним про Україну.