"У нас їх немає, а вони мають бути": Британія планує розробити гіперзвукові ракети для конкуренції з РФ

"У нас їх немає, а вони мають бути": Британія планує розробити гіперзвукові ракети для конкуренції з РФ

Глава штабу оборони Британії Радакін заявив про плани розробки гіперзвукових ракет.

Велика Британія планує розробити гіперзвукові ракети з метою конкуренції у цій сфері із Росією.

Про це заявив начальник штабу оборони Сполученого королівства Тоні Радакін, пише Times

"У нас їх немає, а вони мають бути", — сказав Радакін про гіперзвукові ракети.

ЗМІ зазначає, що Радакін виклав плани, мета яких у тому, "щоб конкурувати з військовою міццю Росії, що росте".

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Зазначимо, що в Росії останні роки розроблено відразу кілька гіперзвукових комплексів, наприклад

авіакомплекси "Кинжал" та стратегічні ракети з гіперзвуковим блоком "Авангард", а також проходить випробування гіперзвукова ракета "Циркон".

До слова, "Циркон" — це гіперзвукова крилата ракета, призначена також і для запуску з підводного човна. Раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що ракета надійде на озброєння вже наступного року.

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