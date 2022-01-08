"У нас їх немає, а вони мають бути": Британія планує розробити гіперзвукові ракети для конкуренції з РФ

Глава штабу оборони Британії Радакін заявив про плани розробки гіперзвукових ракет.
Велика Британія планує розробити гіперзвукові ракети з метою конкуренції у цій сфері із Росією.
Про це заявив начальник штабу оборони Сполученого королівства Тоні Радакін, пише Times
"У нас їх немає, а вони мають бути", — сказав Радакін про гіперзвукові ракети.
ЗМІ зазначає, що Радакін виклав плани, мета яких у тому, "щоб конкурувати з військовою міццю Росії, що росте".
Зазначимо, що в Росії останні роки розроблено відразу кілька гіперзвукових комплексів, наприклад
авіакомплекси "Кинжал" та стратегічні ракети з гіперзвуковим блоком "Авангард", а також проходить випробування гіперзвукова ракета "Циркон".
До слова, "Циркон" — це гіперзвукова крилата ракета, призначена також і для запуску з підводного човна. Раніше президент РФ Володимир Путін заявляв, що ракета надійде на озброєння вже наступного року.
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