"У нас є люди, які просто зараз їдуть до РФ" – Трамп про переговори і перемир'я

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп сказав, "просто зараз є люди, які їдуть до Росії "

Про це Трамп заявив у межах зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії, передає The Guardian.

Президент США підтвердив, що американська делегація прямує до Росії, та заявив, що має позитивні сигнали щодо майбутнього припинення вогню. "Тепер це (перемир'я – Ред.) залежить від Росії", – додав він.

Віцепрезидент Джей Ді Венс додав: "У нас заплановані телефонні та особисті розмови протягом наступних днів. Ми вважаємо, що ситуація дуже сприятлива, оскільки українці погодилися на припинення вогню. Тепер ми спробуємо переконати росіян погодитися також. Ми повідомимо про це, які тільки стане відомо".

Раніше держсекретар США Марко Рубіо пояснив, як відстежуватимуть дотримання перемир’я в Україні.

Нагадаємо, що на переговорах у Саудівській Аравії Україна погодилася на негайне 30-денне припинення вогню.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.