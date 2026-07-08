У НАТО готують неочікуваний сигнал Путіну: Рютте натякнув на важливе рішення

Марк Рютте. / © Associated Press

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Генеральний секретар НАТО Марк Рютте анонсував важливе рішення Альянсу щодо агресора Російської Федерації.

Про це він заявив під час брифінгу в турецькій Анкарі, пише «УП».

З його слів, цілком ймовірним є те, що союзники підтвердять у підсумковому документі саміту, що Росія становить довгострокову загрозу для території НАТО. Водночас генсек зауважив, що про остаточно схвалений документ можна буде говорити лише після завершення саміту. Втім, напрацювання дозволяють мати впевненість у цьому.

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«Я чекаю, що сьогодні всі союзники знову разом визнають, що Росія — це довгострокова загроза для території НАТО. Дочекаймося (публікації. - Ред.) декларації, але я розраховую, що довгострокова загроза з боку Росії буде згадана», — заявив він.

Нагадаємо, у столиці Туреччини 7-8 липня триває саміт НАТО. У заходах візьмуть участь лідери держав і урядів країн-членів Альнсу, а президент України Володимир Зеленський долучиться до низки ключових зустрічей. Зокрема, заплановані переговори з Дональдом Трампом.

Тим часом CNN повідомляє, що Трамп їде на саміт в Анкарі роздратованим та обуреним тим, що члени НАТО відмовилися приєднатись до військової операції в Ірані. За словами двох джерел, президент США навіть поцікавився, чи не варто скоротити американські сили в Європі на третину, аби надіслати так званим союзникам «правильний сигнал».

Дата публікації 16:35, 07.07.26 Кількість переглядів 12 Терміново! Що вже вдалося отримати від НАТО Зеленському!

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