У НАТО мають визначити умови запрошення України до Альянсу - міністр оборони Нідерландів

Наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні вступ.

Країни НАТО повинні обговорити умови запрошення України до Альянсу. Це питання має бути чітко визначене від самого початку

Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, повідомляє Reuters.

За словами міністра, у відповідь на український план перемоги, який включає пункт про негайне запрошення до НАТО, союзникам необхідно узгодити конкретні критерії, яких Україна повинна дотриматися для отримання запрошення.

Мають також бути визначені умови, за яких Україна зможе стати повноцінним членом НАТО.

"Якщо не буде чітких умов на старті, я не думаю, що всі 32 союзники погодяться на запрошення", - сказав міністр.

Серед таких умов, він, зокрема, наголосив на важливості боротьби з корупцією.

"Якщо ви прагнете модернізувати українські Збройні сили і залучити до цього інші країни, то очевидно, що ви захочете оцінити прогрес, якого досягли українці в цьому напрямку", - зазначив Брекельманс.

Він підкреслив, що в Альянсі нині існують "дуже різні погляди" щодо запрошення України та її вступу до НАТО.

Раніше посол України в Великій Британії Валерій Залужний заявив, що Україна підсилить НАТО, ставши ініціатором змін. Адже війна змінюється, а Альянс має готуватися до неї та перебудовувати свою військову спроможність.

План перемоги президента Володимира Зеленського у першому пункті передбачає, що Україну вже зараз мають запросити до НАТО. Втім, у Байдена кажуть, що зробити це поки неможливо.

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