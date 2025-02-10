У НАТО назвали тих, хто допомагає Путіну продовжувати війну

Агресорка Російська Федерація продовжує свою війну проти України за підтримки Китаю, Північної Кореї та Ірану. Втім, у довгостроковій перспективі Кремлеві буде складно це робити через високі втрати і особового складу, і озброєння.

Про це заявив голова військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне в інтерв'ю Armyinform.

"Від лютого 2022 року Росія втратила понад 700 тисяч солдатів убитими і пораненими. Тисячі танків, бронемашин і літаків були знищені, а російський флот був витіснений з більшої частини Чорного моря", - сказав він.

Драгоне наголошує: незважаючи на великі втрати Кремль продовжує війну. Підтримує Москву в цьому Пхеньян, Тегеран і Пекін.

Тим часом військова підтримка України, яку надаватимуть партнери, призведе до подальшого погіршення військової спроможності Росії та поставить Київ в сильнішу позицію під час переговорів.

"Ми повинні зосередитись на підтримці завершення війни, щоб забезпечити Україні можливість вступати в будь-які переговори з позиції сили", - додав Джузеппе Каво Драгоне.

Нагадаємо, видання Telegraph опублікувало статтю про те, що план президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні може стати великим сюрпризом. Зокрема, він може включати заморожування конфлікту по наявній лінії фронту та введення британських миротворців для забезпечення припинення вогню.

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