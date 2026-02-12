У НАТО назвали причини просування РФ на деяких ділянках фронту

Війна

Реклама

Поєднання «м’ясних штурмів» та негоди, яка «засліпила» дрони ЗСУ, дозволило ворогу досягти певних успіхів на передовій. Проте, згідно з оцінками НАТО, українська армія зберігає стійкість: масштабний крах фронту протягом 2026 року аналітики Альянсу вважають малоймовірним.

Про це повідомив високопосадовець НАТО у коментарі «Суспільному».

За його словами, погані погодні умови знизили ефективність оборонних дронів, а сприятливе для Росії співвідношення сил дало її військам змогу досягти незначних успіхів протягом останнього місяця.

Реклама

Співрозмовник зазначив, що російські війська продовжують тиснути, широко використовуючи дрони й артилерію, а також тактику виснаження. Однак їхню ефективність обмежують якість особового складу, навантаження на логістику й адаптація українських військ. Топ-посадовець підкреслив, що це призводить до локальних успіхів без вирішальних проривів.

«Незважаючи на обмежені резерви України та слабку оборону, повний крах української оборони залишається малоймовірним у цьому році», — зазначив високопосадовець.

Зокрема, російські війська поступово просуваються на покровському, гуляйпільському та запорізькому напрямках. У Донецькій області вони повільно рухаються до укріплених Слов’янська і Краматорська з різних боків. До кінця 2025 року російські війська досягли обмежених територіальних успіхів в Донбасі завдяки постійному тиску на міські опорні пункти, зокрема Покровськ.

На запорізькому напрямку успіхи Росії також залишаються незначними — вони зосереджуються на невеликих проникненнях і повільному розширенні контрольованих територій у напрямку Запоріжжя. Водночас за останні дні українські війська відбили там деякі населені пункти.

Реклама

Також Сили оборони України провели ефективні операції у Куп’янську та на Харківщині протягом останніх тижнів. Водночас спроби проникнення росіян у цей район тривають.

Нагадаэмо, Генсек НАТО Марк Рютте заінтригував заявою про свої розмови з президентом США Дональдом Трампом.