- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 185
- Час на прочитання
- 2 хв
У НАТО назвали причини просування РФ на деяких ділянках фронту
Топпосадовець НАТО дав прогноз щодо стійкості української оборони.
Поєднання «м’ясних штурмів» та негоди, яка «засліпила» дрони ЗСУ, дозволило ворогу досягти певних успіхів на передовій. Проте, згідно з оцінками НАТО, українська армія зберігає стійкість: масштабний крах фронту протягом 2026 року аналітики Альянсу вважають малоймовірним.
Про це повідомив високопосадовець НАТО у коментарі «Суспільному».
За його словами, погані погодні умови знизили ефективність оборонних дронів, а сприятливе для Росії співвідношення сил дало її військам змогу досягти незначних успіхів протягом останнього місяця.
Співрозмовник зазначив, що російські війська продовжують тиснути, широко використовуючи дрони й артилерію, а також тактику виснаження. Однак їхню ефективність обмежують якість особового складу, навантаження на логістику й адаптація українських військ. Топ-посадовець підкреслив, що це призводить до локальних успіхів без вирішальних проривів.
«Незважаючи на обмежені резерви України та слабку оборону, повний крах української оборони залишається малоймовірним у цьому році», — зазначив високопосадовець.
Зокрема, російські війська поступово просуваються на покровському, гуляйпільському та запорізькому напрямках. У Донецькій області вони повільно рухаються до укріплених Слов’янська і Краматорська з різних боків. До кінця 2025 року російські війська досягли обмежених територіальних успіхів в Донбасі завдяки постійному тиску на міські опорні пункти, зокрема Покровськ.
На запорізькому напрямку успіхи Росії також залишаються незначними — вони зосереджуються на невеликих проникненнях і повільному розширенні контрольованих територій у напрямку Запоріжжя. Водночас за останні дні українські війська відбили там деякі населені пункти.
Також Сили оборони України провели ефективні операції у Куп’янську та на Харківщині протягом останніх тижнів. Водночас спроби проникнення росіян у цей район тривають.
Нагадаэмо, Генсек НАТО Марк Рютте заінтригував заявою про свої розмови з президентом США Дональдом Трампом.