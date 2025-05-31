НАТО

Реклама

У керівництві НАТО наразі не ведуться дискусії щодо вимоги Росії надати письмові гарантії про нерозширення блоку на схід.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Раніше агентство Reuters зазначало, що ця вимога входить до переліку умов російського диктатора Володимира Путіна щодо припинення війни проти України.

Реклама

Однак, за словами джерел «Радіо Свобода», питання про заборону розширення не обговорювалося ні на недавніх зустрічах, ні раніше. Один зі співрозмовників назвав цю вимогу швидше «академічною дискусією», нагадавши, що рішення в НАТО ухвалюються консенсусом.

Ще один дипломат зазначив, що письмове зобов’язання не може бути легко реалізованим, оскільки право на вступ до союзів гарантується міжнародними документами. Серед них Північноатлантичний договір, Гельсінський акт та Віденська конвенція.

Також згадано Основоположний акт НАТО-Росія 1997 року, який, попри фактичну втрату чинності, все ще залишається формальною основою певних принципів: поваги до територіальної цілісності, непорушності кордонів та права на самовизначення.

Що передувало

Нагадаємо, 16 травня Україна та Росія провели перші за три роки прямі переговори. Делегація РФ під час зустрічі озвучила неприйнятні вимоги для закінчення війни проти України.

Реклама

Росія, зокрема, вимагала від України прийняти нейтральний статус (йдеться про членство в НАТО), фактично відмовитися від пʼяти регіонів (в тому числі тих територій, які РФ не контролює), вивести війська з цих територій, відмовитися від репарацій та погодитися на «захист прав російськомовних».

Агентство Reuters також публікувало список вимог, які диктатор Володимир Путін висунув Україні для припинення війни. Серед них — письмові гарантії щодо нерозширення НАТО на схід і скасування частини санкцій.

Спецпредставник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог назвав «справедливими» побоювання РФ щодо розширення НАТО на Схід. «Це справедливе побоювання. Ми неодноразово говорили, що питання приєднання України до НАТО не на порядку денному», — заявив він, додавши, що таку позицію поділяють ще щонайменше чотири країни Альянсу.