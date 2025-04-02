У НАТО побоюються зближення Трампа з Кремлем — ЗМІ

Дональд Трамп. / © Associated Press

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У Північноатлантичному альянсі стурбовані курсом президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа та побоюються відновлення контактів Вашингтона і Москви.

Про це йдеться у матеріалі Yahoo.

Союзники по НАТО намагаються залучити президента Дональда Трампа до участі в Альянсі, збільшуючи витрати на оборону. Західні дипломати стурбовані тим, що навіть якщо Альянс буде врятовано, він ризикує бути спустошеним.

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"Ми знаємо напрямок: менше США в Альянсі. Наш інтерес полягає в тому, щоб максимально зберегти США в Альянсі", — сказав дипломат НАТО у коментарі виданню AFP.

Поки що офіційні особи США наполягали на тому, що Вашингтон залишається відданим НАТО. Водночас Білий дім дає зрозуміти, що може вивести свої сили з Європи та зосередитися на інших викликах. А контакти Трампа з Росією спричинили побоювання, що він може стати на бік Москви.

"Рівень оптимізму, безумовно, падає. США досі не ухвалили жодних конкретних рішень, але кожен день, здається, завдає ще одного удару по основах Альянсу", — сказав AFP інший дипломат НАТО.

Нагадаємо, колишній очільник Пентагону та ЦРУ Леон Панетта заявив, що "фюреру" Володимиру Путіну не можна довіряти.

Дата публікації 09:07, 02.04.25 Кількість переглядів 26 Засідання НАТО в Брюсселі 2 квітня: забезпечення "міцного миру" в Україні