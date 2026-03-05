- Дата публікації
-
- Категорія
- Політика
- Кількість переглядів
- 31
- Час на прочитання
- 1 хв
У НАТО пояснили, коли можуть застосувати статтю 5: Рютте зробив заяву
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс навмисно не розкриває деталі щодо можливого застосування статті 5 про колективну оборону.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс свідомо зберігає невизначеність щодо того, за яких саме умов може бути застосована стаття 5 Північноатлантичного договору.
Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Newsmax.
«З вагомих причин ми завжди залишаємося дуже неоднозначними щодо того, коли саме спрацьовує стаття 5», — зазначив Рютте.
Він пояснив, що така позиція є частиною безпекової стратегії НАТО. За словами генсека, Альянс не хоче розкривати своїм противникам чіткі критерії для застосування механізму колективної оборони.
«Якщо статтю 5 буде активовано, ми одразу повідомимо про це всім. Але ми залишаємо це питання навмисно неоднозначним, щоб не робити наших ворогів чи опонентів більш обізнаними», — підкреслив Рютте.
Стаття 5 Північноатлантичного договору передбачає, що напад на одну країну-члена НАТО розглядається як напад на весь Альянс, після чого союзники можуть вжити спільних заходів для оборони.
Раніше повідмлялося, що лідери Європи та НАТО відмовились від участі у війні Трампа проти Ірану
У ЄС та НАТО вирішили не втручатися у війну проти Ірану..