У НАТО помітили тривожний сигнал від РФ: у Польщі розкрили, до чого готується Кремль

Кремль. / © Associated Press

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Польща попереджає про нову тактику Російської Федерації і вважає, що країна-агресорка відстежує навчання НАТО з протиповітряної оборони біля Балтійського моря, готуючись до можливих майбутніх провокацій.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Польська влада попереджає, що Росія проводить спостереження за інтеграційними навчаннями НАТО з протиповітряної оборони поблизу Балтійського моря, ймовірно, в межах російських зусиль „Нульова фаза“, — зауважують американські аналітики.

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Так, польський віцепрем’єр-міністр і міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш попередив про російське спостереження за інтеграцією Альянсу з протиповітряною обороною. Він повідомив, що Варшава підняла в повітря винищувачі та перехопила два російські винищувачі Су-30СМ2, що діяли з Калінінградської області. Своєю чергою, шведські літаки супроводжували російський літак над Балтійським морем.

Водночас, очільник Міноборони Польщі заявив, що російський літак не наближався до польського повітряного простору.

«ISW продовжує оцінювати, що Росія проводить кампанію „Нульова фаза“, метою якої є створення інформаційних та психологічних умов для потенційних майбутніх провокацій проти НАТО», — йдеться у звіті.

Підготовка РФ до нападу на НАТО

Днями розвідки Литви та Польщі забили на сполох через те, що Кремль розпочав підготовку удару по інфраструктурі НАТО. Розвідники фіксують підготовку кінетичних операцій та використання БпЛА для дестабілізації регіону.

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Водночас федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив думку, що Росія може напасти на на країни Балтії, Молдову та інші регіони Європи. Зокрема, Німеччина вже стала однією з цілей російської гібридної війни.

Своєю чергою, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський завив, що РФ готує операцію під чужим прапором. Москва планує використати українські дрони для «нападу» на державу Альянса або на себе, щоб потім відповісти на цю «атаку».

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