У НАТО поставили Путіну незручне запитання щодо переговорів: чи справді Росія хоче миру

Путін / © Associated Press

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Лише Україна може визначати майбутнє власних суверенних територій під час переговорів із Росією.

Про це заявив заступник верховного головнокомандувача об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Джон Стрінгер в інтерв’ю Euronews.

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Північноатлантичний альянс представлений на переговорах в Абу-Дабі високопосадовцями. Зокрема, до зустрічей долучився головнокомандувач об’єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. Він бере участь у перемовинах також як командувач Європейського командування США, консультуючи американське керівництво.

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Стрінгер висловив сподівання, що російська сторона налаштована на добросовісний діалог. Однак, за його оцінкою, поки що практично немає свідчень того, що Путін готовий відмовитися від максималістських вимог.

«Подивимося, наскільки серйозна тут Росія. Сподіваймося, що це не просто, відверто кажучи, повторення вимог, які сягають 2022 року», — зазначив генерал.

Він також підкреслив, що для НАТО пріоритетом залишаються цілі України щодо припинення вогню.

Коментуючи можливість тиску на Київ із вимогою відмовитися від частини Донецької та Луганської областей, Стрінгер наголосив: рішення щодо територіальних питань належить виключно українській стороні.

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«Що стосується територій, це абсолютно питання для українців», — заявив він.

Окремо генерал позитивно оцінив українські атаки на російські нафтопереробні заводи. Раніше президент США Дональд Трамп закликав Україну припинити такі удари, аргументуючи це тим, що вони сприяють підвищенню цін на енергоносії.

На думку Стрінгера, союзники мають визнавати результати українських операцій. Він зазначив, що на початку 2022 року Путін розраховував змінити архітектуру безпеки в Європі, розпочавши цей процес із війни проти України, однак його розрахунки не справдилися. Удари по російській паливній інфраструктурі, за словами генерала, завдають шкоди саме Москві.

«Те, що Україна змогла зробити завдяки уяві, інноваціям і волі, просто неймовірно, і ми маємо це відзначити», — наголосив Стрінгер.

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Раніше повідомлялося, що Путін шукає спосіб домовитися про завершення війни в Україні на умовах Кремля, залучивши до цього Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна.

Ми раніше інформували, що політолог Володимир Фесенко вважає, що перемовний процес опинився у складній ситуації, а Україні варто переглянути роль своїх представників у переговорах.

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