У НАТО повідомили, чи може вплинути агресія РФ на перспективи членства України в Альянсі

У НАТО повідомили, чи може вплинути агресія РФ на перспективи членства України в Альянсі

Столтенберг наголосив, що всі держави мають право обирати свій власний шлях.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що рішення Альянсу щодо перспективи членства України залишається незмінним, попри загрозу можливого нападу Росії. За його словами, двері НАТО для майбутнього членства України залишаються відкритими.

Про це генсек НАТО сказав на брифінгу у Брюсселі.

"Бухарестське рішення залишається чинним. У НАТО впевнені, що всі держави мають право обирати свій власний шлях, і двері НАТО залишаються відчиненими", - висловився він.

Столтенберг сказав, що розширення Альянсу було великим успіхом, оскільки це про розширення демократії та свободи, миру та стабільності у всій Європі на десятиліття. Та додав: "Це рішення залишається чинним".

Нагадаємо, у НАТО заявили, що поки в Альянсі не ухвалили остаточного рішення щодо запрошення України та Грузії на червневий саміт до Мадрида.

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