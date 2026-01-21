У НАТО розкол через Трампа і Гренландію: WSJ про те, як у Кремлі тішаться новою кризою

Гренландія / © Associated Press

Протягом майже двадцяти років президент Росії намагається послабити Північноатлантичний альянс. І тепер, на тлі заяв президента США Дональда Трампа про намір отримати контроль над Гренландією, Москва із прихованим задоволенням спостерігає за напруженням усередині НАТО,

Про це пише The Wall Street Journal.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров раніше заперечив слова Трампа про можливу загрозу захоплення острова Росією, заявивши, що Москва не має таких планів. Водночас він фактично схвально відреагував на ідею американського лідера, провівши паралель між ситуацією з Гренландією та анексією Криму у 2014 році.

Як зазначає WSJ, саме такі заяви лише посилюють занепокоєння європейських столиць. Там побоюються, що дії Трампа можуть підірвати засади міжнародного права й створити небезпечний прецедент, який надихне Путіна на подальшу агресію в Україні та країнах Східної Європи.

Колишній військовий аташе Великої Британії в Москві та Києві Джон Форман назвав ситуацію критичною. За його словами, нинішній конфлікт навколо Гренландії поглиблює розбіжності між Північною Америкою та Європою. «Росія, ймовірно, спостерігає за цим із задоволенням, ніби святкові дні для неї ще тривають», — зазначив він.

Втім, Форман зауважив, що оптимізм Москви може бути стриманим: якщо Трамп таки отримає контроль над Гренландією, це означатиме посилення американської присутності в Арктиці — регіоні стратегічного інтересу для Росії.

Попри це, вже зараз суперечка навколо острова створює додаткову нестабільність усередині Альянсу, який Кремль традиційно вважає головною загрозою. Вторгнення Росії в Україну, зокрема, було спрямоване на те, щоб зупинити можливе приєднання Києва до НАТО. Після цього європейські країни неодноразово звинувачували Москву у гібридній війні — від диверсій безпілотниками до пошкодження підводної інфраструктури.

Російський політолог Сергій Марков, який раніше співпрацював із Кремлем, заявив, що поглиблення конфлікту між США та ЄС може стати сигналом до радикальних змін у західній системі безпеки. За його словами, у найгіршому сценарії це здатне призвести навіть до розпаду НАТО, що дало б Москві можливість завершити війну проти України на вигідних для себе умовах.

Однак у країнах Заходу такий розвиток подій вважають малоймовірним. Європейські лідери намагаються переконати Трампа відмовитися від ідеї щодо Гренландії, уникнути торговельного протистояння та зберегти єдність Північноатлантичного альянсу.

Наміри Трампа щодо Гренландії: як реагують у світі

Президент США Дональд Трамп давно заявив про бажання США встановити контроль над островом Гренландія. Це питання він вважає «стратегічно важливим для безпеки Штатів». Щобільше, американський лідер натякає на радикальні кроки у своїх висловлюваннях.

У Вашингтоні обговорюють масштабну «купівлю століття» Гренландії. Угоду оцінюють в сотні мільярдів доларів — і Трамп переконує, що США «отримають острів так чи інакше».

Як пише Reuters, у відповідь на ці заяви Данія і Гренландія заявили, що переговори мають проходити виключно за участю Данії, підкреслюючи суверенітет острова та відсутність наміру продавати його. Водночас опозиція пропонує розглянути варіант угоди про «вільну асоціацію», за якою острів отримував би військову й фінансову допомогу від Вашингтона в обмін на стратегічні права, не стаючи водночас офіційною територією США.

Ми також повідомляли, що США оголосили про регулярні переговори з Данією та Гренландією кожні кілька тижнів щодо ситуації навколо острова, що демонструє дипломатичну реакцію на критику.

Європейські країни готують трирівневу стратегію захисту Гренландії, щоб відкинути можливі зазіхання ззовні і зберегти міжнародні правові норми. Стало відомо, що у Вашингтоні відбулася напружена зустріч міністра закордонних справ Данії Ларса Локке Расмуссена та представників Гренландії з держсекретарем США Марко Рубіо та віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Головною темою переговорів став відновлений інтерес Дональда Трампа до фактичного «завоювання» острова.

Ідеї Трампа щодо Гренландії вже викликали широку реакцію у ЄС і НАТО, оскільки такі кроки можуть викликати конфліктні ситуації та вплинути на єдність альянсу. Чи вдасться адміністрація Трампа до силового захоплення Гренландії, враховуючи, що Данія та Гренландія проти продажу острова США — читайте в матеріалі ТСН.ua.