У НАТО розкрили, хто реально може змусити Росію зупинити війну

Марк Рютте / © Getty Images

Сполучені Штати разом із європейськими союзниками посилюють тиск на Росію з метою примусити Кремль до завершення війни проти України.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед зустріччю міністрів оборони країн Альянсу в Брюсселі, передає Reuters.

За його словами, тиск здійснюється через санкційні пакети та обмеження щодо ключових російських енергетичних компаній.

“США чинять на Росію весь можливий тиск разом з європейцями через санкції. Подивіться, що відбувається з “Лукойлом”, “Роснефтью” та іншими компаніями. Сполучені Штати також продовжують постачати Україні критично важливі системи ППО та інше летальне озброєння в межах програми PURL, яку фінансують Канада та європейські партнери”, — наголосив Рютте.

Генсек НАТО підкреслив, що саме Сполучені Штати, як найпотужніша держава у світі, мають реальні важелі, щоб зрушити переговорний процес із Володимиром Путіним з мертвої точки та запустити шлях до миру.

За його словами, тісна координація США та союзників по НАТО залишається ключовою умовою для стримування Росії та підтримки України у протистоянні агресії.

Раніше повідомлялось, що американські військові провели операцію із перехоплення судна Aquila II, яке перевозило російську та венесуельську нафту в обхід санкцій.

Також нагадаємо, що доходи Росії від продажу нафти і газу в січні скоротилися вдвічі порівняно з аналогічним місяцем минулого року, сягнувши найнижчого рівня від липня 2020 року.