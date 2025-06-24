У НАТО схвально оцінили початок діалогу між Трампом та Путіним — Рютте пояснив, чому це важливо

Марк Рютте. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп розпочав переговори з Володимиром Путіним, чим, на думку генерального секретаря НАТО Марка Рютте, вивів ситуацію з війною в Україні з глухого кута.

Про це він заявив під час виступу на саміті НАТО в Гаазі, передає кореспондентка LIGA.net.

“Я хочу похвалити президента Трампа за те, що він зрушив ситуацію з мертвої точки. Коли він прийшов до влади, то ініціював діалог із Путіним — і я завжди вважав це критично важливим”, — заявив Рютте.

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За його словами, саме президент США мав потенціал вивести конфлікт із глухого кута, адже “він очолює наймогутнішу армію світу, контролює 25% світового ВВП і є найвпливовішим лідером на планеті”.

Водночас Рютте наголосив, що участь Трампа не означає швидкого досягнення миру.

“Його дії були дуже важливими, але це не означає, що ми вже на порозі угоди. На це знадобиться час”, — зауважив генсек НАТО.

Він додав, що наразі неможливо передбачити, коли буде досягнуто припинення вогню, але НАТО має гарантувати, що Україна залишатиметься сильною й зможе вести боротьбу далі — щоби підійти до майбутніх переговорів з позиції сили.

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Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, чи буде Україна членом НАТО.