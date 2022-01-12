"РФ не має права вето": у НАТО відповіли на ультиматум Кремля щодо неприйняття України до Альянсу

"РФ не має права вето": у НАТО відповіли на ультиматум Кремля щодо неприйняття України до Альянсу

Генсек Альянсу наголосив, що між Росією та НАТО існують розбіжності.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс відповів відмовою на ультиматум Росії відмовитись від приймання України.

Таку заяву зробив генсек Альянсу за підсумками засідання Ради Росія – НАТО.

За його словами, тільки Україна та 30 країн НАТО можуть вирішувати, чи стане наша держава членом Альянсу. Росія, як він уточнив, не має права накласти вето на вступ України до Альянсу.

"Це була непроста дискусія у ключовий момент для європейської безпеки, але від цього зустріч була ще важливішою. Відбувся дуже серйозний та прямий обмін думками щодо ситуації в Україні та питань європейської безпеки. Істотні розбіжності між Росією та НАТО щодо цих питань", - сказав Столтенберг.

Крім того, генсек НАТО наголосив, що Альянс підтримує політику відкритих дверей і право кожної країни обирати власні засоби безпеки.

Він також додав, що РФ і Альянс домовилися провести серію зустрічей, щоб підвищити рівень кібербезпеки, контролю за озброєннями.

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"Союзники НАТО наголосили, що вони докладуть усіх зусиль для пошуку політичних шляхів для руху вперед. Я також вітаю двосторонні консультації між США та РФ, як і завтрашню зустріч ОБСЄ. Все це - можливості для конструктивної взаємодії в ім'я інтересів безпеки Європи, які не мають бути втрачені", - підсумував Столтенберг.

Нагадаємо, у Брюсселі 12 січня відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорюватимуться питання безпеки на тлі нарощування військової присутності біля кордонів України.

Тим часом, прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не збирається відводити війська з чотирьох областей поблизу кордонів з Україною, бо, за його словами, зв'язку між маневрами військ і переговорами із Заходом щодо "гарантій безпеки" немає.

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