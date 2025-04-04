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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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У НАТО відповіли, чи може Україна програти у війні з Росією

У війні немає нічого неминучого, наголошують в Альянсі.

Автор публікації
Олена Капнік Олена Капнік
Прапори НАТО і України.

Прапори НАТО і України. / © Associated Press

Наразі у війні з Росією українські Збройні сили перебувають на дуже сильних оборонних позиціях. Ба більше - навіть покращують їх.

Про це заявив головнокомандувач Об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі під час виступу у Сенаті.

Під час виступу у військового запитали, чи приречені українці на поразку. Зі слів Каволі, це питання є досить важливим, адже "у війні немає нічого неминучого”.

“Українці зараз перебувають на дуже сильних оборонних позиціях і слабко покращують свою здатність генерувати силу і зміцнювати ці позиції. Сидячи тут зараз, важко уявити великий український наступ, який очистить кожен квадратний сантиметр України від ворога. Але так само важко уявити, що Україна зазнає краху і програє цей конфлікт. Я не думаю, що українська поразка є неминучою", - відповів генерал НАТО.

Нагадаємо, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що в НАТО побоюються зближення президента США Дональда Трампа з Кремлем. Союзники по НАТО намагаються залучити Трампа до участі в Альянсі, збільшуючи витрати на оборону.

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