У НАТО відреагували на рішення Росії про згортання дипвідносин з Альянсом

У НАТО відреагували на рішення Росії про згортання дипвідносин з Альянсом

За словами представниці НАТО, пояснювати причини таких дій і рішень Москви є справою самої Росії.

Політика НАТО щодо Росії залишиться незмінною після рішення Кремля припинити роботу представництва при Альянсі.

Про це повідомила речниця блоку Оана Лунгеску, пише Укрінформ.

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"Ми взяли до уваги рішення Росії припинити роботу її дипломатичної місії в НАТО і роботу Військової місії зв’язку НАТО в Москві, і закрити місію НАТО з інформації в Москві. Ми висловлюємо жаль з приводу цих кроків. Політика НАТО щодо Росії залишається змістовною", — зазначила вона.

Представниця НАТО також заявила, що Альянс посилює політику стримування і оборону у відповідь на агресивні дії Росії і водночас залишається відкритим для діалогу, зокрема через Раду НАТО-Росія.

Лунгеску додала, що пояснювати причини таких дій і рішень Москви є справою самої Росії.

Вона нагадала, що у Росії все ще є десять працівників, акредитованих при НАТО. Цей персонал залишається після відводу акредитації для восьми членів військової місії Росії при НАТО на початку цього місяця, які були незаявленими офіцерами російської розвідки.

"Це було пропорційне рішення, яке не змінює політику НАТО щодо Росії, яка об'єднує оборону і розвиток діалогу. Рада НАТО-Росія залишається важливою платформою для діалогу. У НАТО запропонували провести іншу зустріч Ради НАТО-Росія понад 18 місяців тому, і ця пропозиція залишається в силі. М’яч зараз на боці Росії", — резюмувала Лунгеску.

Нагадаємо:

6 жовтня в НАТО вирішили скоротити розмір російської дипмісії в Альянсі вдвічі - до 10 осіб.

У відповідь РФ припиняє діяльність інформаційного бюро НАТО в Москві. Москва 18 жовтня попередила НАТО про свої кроки. За словами очільника Міністерства закордонних справ Росії Сергія Лаврова, тепер для контактів з Росією НАТО треба звертатися до російського посла в Бельгії.

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