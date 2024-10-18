У НАТО відреагували на участь військових з Північної Кореї у війні в Україні

Альянс поки не має підтверджень того, що північнокорейські військові є в Україні.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що наразі Альянс не має підтвердження участі солдатів з Північної Кореї на полі бою в Україні.

Про це він сказав під час пресконференції в Брюсселі.

За словами Рютте, НАТО спостерігає за цією ситуацією разом з Південною Кореєю та колегами з Тихоокеанського регіону. Втім, нібито зараз достеменно не можна підтвердити таку співпрацю Пхеньяна і Москви.

"Я зараз хочу сказати, що ми не можемо підтвердити ці повідомлення, зокрема щодо того, що Північна Корея зараз намагається надати таку допомогу Росії", - наголосив Рютте

Втім, зауважив генсек, ситуація може змінитися і "корейські солдати можуть опинитися на поле бою на стороні Росії".

"Це це означатиме, що вони лише підливатимуть масла в вогонь в цьому конфлікті", - заявив Марк Рютте.

Нагадаємо, розвідка Південної Кореї повідомила, що Кім Чен Ин відправив на війну 12 тисяч своїх військових. Зокрема, підрозділ спецназу.

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