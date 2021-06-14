У НАТО висловилися за збільшення підтримки України в боротьбі з російською агресією

НАТО також продовжить нарощувати свій військовий потенціал для протидії РФ.

У НАТО вважають, що дія санкцій США, введених проти Росії за анексію Кримського півострова, повинна продовжуватися поряд із "більшою підтримкою таких близьких партнерів, як Україна і Грузія".

Про це генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю CNBC.

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Він також зазначив, що НАТО продовжить нарощувати свій військовий потенціал і використовувати "широку комбінацію різних інструментів" для протидії російській агресії.

За словами Столтенберга, альянс не буде "дзеркально повторювати те, що робить Росія", але "реагуватиме дуже жорстко і чітко, використовуючи широкий набір різних інструментів, як це робилося в останні роки".

Генсек зауважив, що підхід НАТО до Росії заснований на "обороні і діалозі".

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"Ми зараз реалізували найбільше посилення нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни, і будемо продовжувати зміцнювати її, підтримуючи високу ступінь готовності, нарощуючи кількість військ і збільшуючи інвестиції в нашу оборону", - вказав він.

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