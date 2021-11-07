У НАТО вважають використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики неприпустимим

У НАТО вважають використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики неприпустимим

У штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відреагували на ескалацією на польсько-білоруському кордоні.

У НАТО висловили стурбованість з приводу нещодавньої ескалацієї на польсько-білоруському кордоні і закликали Мінськ поважати міжнародне право.

Про це повідомляє RMF 24.

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"Ми стурбовані нещодавньою ескалацією на польсько-білоруському кордоні. Ми закликаємо Білорусь поважати міжнародне право. Ми спостерігаємо хвилю мігрантів, які намагаються потрапити на територію союзників через Білорусь. НАТО продовжує уважно стежити за ситуацією, яка тисне на наших союзників, Литву, Латвію та Польщу", – наголосили у штаб-квартирі НАТО.

В Альянсі вважають, що "використання режимом Лукашенка мігрантів як гібридної тактики є неприпустимим".

У НАТО також зазначили, що генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг перебуває у тісному контакті з урядами країн-союзників з цього приводу.

Нагадаємо:

У Білорусі численна колона нелегальних мігрантів 8 листопада вирушила до кордону з Польщею. У Варшаві назвали цю групу людей "найбільшою з усіх досі спробою масового силового проникнення до країни" і заявили, що польські силовики готові зустріти їх. У зв'язку із ситуацією на кордоні в Польщі було ухвалено рішення зібрати засідання штабу антикризового управління.

У Варшаві назвали цю групу людей "найбільшою з усіх досі спробою масового силового проникнення до країни" і заявили, що польські силовики готові зустріти їх. У зв'язку із ситуацією на кордоні в Польщі було ухвалено рішення зібрати засідання штабу антикризового управління. Німеччина виступає за колективну відповідь ЄС на ситуацію на польсько-білоруському кордоні, який штурмує колона мігрантів. Може йтися як про продовження санкцій проти Мінська, так і про допомогу країнам у захисті зовнішніх кордонів союзу.

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