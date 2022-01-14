У НАТО вже ухвалили рішення щодо членства України та Грузії - Столтенберг

У НАТО вже ухвалили рішення щодо членства України та Грузії - Столтенберг

За совами генсека НАТО, в Альянсі вже працюють над приєднанням України.

Північноатлантичний Альянс вже ухвалив рішення про членство України та Грузії в НАТО, але не встановив термінів, коли це станеться.

Про це в інтерв'ю газеті La Repubblica заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

"У 2008 році ми вирішили, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, але ми не встановлювали терміни, коли саме", – сказав він.

Столтенберг додав, що Україна вже звернулася з проханням про членство, і в Альянсі вирішили працювати над цим, підтримуючи її реформи щодо модернізації ЗСУ у відповідності до стандартів НАТО.

Варто заначити, що 12 січня після засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що НАТО і Російська Федерація мають суттєві розбіжності стосовно України.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі на тлі нарощення Кремлем військ на кордоні з Україною відбулося засідання Ради НАТО-Росія, на якому обговорювалися питання безпеки у Європі. Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не очікує, що на зустрічах з представниками РФ цього тижня будуть врегульовані усі питання і проблеми, але наголосив, що НАТО не піде на компроміси з РФ щодо майбутнього членства України в Альянсі.

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