У НАТО заявили про позитив від розмов Трампа і Путіна

Дональд Трамп і Володимир Путін. / © Getty Images

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НАТО позитивно оцінює те, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп обійняв "лідерську роль" в питанні переговорів щодо війни в Україні та вирвав це питання із глухого кута.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час розмови з журналістами, повідомляє “РБК.Україна”.

За словами Рютте, позитивним є те, що чинний американський президент почав відновлювати зв'язок між Вашингтоном і Моквою. Ба більше, генсек Альянсу вітає, що Білий дім залучений до цього процесу й тісно координує свої дії з Європою та Україною.

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"Ну, очевидно, що до січня не було жодних переговорів з росіянами. Я думаю, що позитивним моментом є те, що президент Трамп також почав відкривати лінії зв'язку з російським президентом. І, звичайно, ви сподіваєтеся на результати якомога швидше, але це не завжди можливо в реальному житті, оскільки це складний конфлікт", - додав він.

Реакція на розмову Трампа і Путіна

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що розмова президента США і російського диктатора нічого не змінила. Політик наголошує, що США “як і раніше, залишилися глобальним посередником, який усе ще вважає, що Росія договороздатна й готова вийти з війни заради бізнес-інтересів".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зробив тривожну заяву після переговорів Трампа і Путіна. За його словами, ці переговори "ще раз підтвердили, що російська сторона робить заяви, але поки немає жодних доказів заявлених намірів".

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен попередив про ризики для безпеки Європи. З його слів, що підготовка до розгортання європейських сил в Україні після можливого припинення вогню чи укладення мирної угоди йде надто повільно.

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Своєю чергою, президент США заявив, що його розмова з «фюрером» РФ Володимиром Путіним минула дуже добре». Саме тому, пише The Times, зараз нові санкції проти РФ найменш реалістичні. Видання наголошує, що після телефонної розмови з російським диктатором тон американського лідера знову став м’якшим.

Дата публікації 12:01, 20.05.25 Кількість переглядів 36 Продасть інтереси України задля угоди з Путіним! У ЗМІ просочились приголомшливі плани Трампа