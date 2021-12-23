У НАТО закликали Путіна використати свята для відведення військ від України

За словами Столтенберга, Росія зібрала кілька десятків тисяч солдатів біля українського кордону.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав президента Росії Володимира Путіна використати свята для відведення військ від України.

Також читайте У НАТО заявили, що Росія продовжує нарощувати війська біля кордону України

Про це він заявив в інтерв'ю dpa, повідомляє "РБК-Україна".

Як пише видання, за словами генсека НАТО, Росія має можливість забезпечити мирне та ненапружене Різдво для всіх. Він зазначив, що наразі біля кордонів України РФ зібрала кілька десятків тисяч солдатів, а також бойові танки та безпілотники, і немає жодних ознак того, щоб цей марш зупинявся або сповільнювався.

Столтенберг також заявив про готовність до переговорів з огляду на вимоги Кремля щодо додаткових гарантій безпеки від НАТО, але заперечив ідею, що Альянс, може не прийняти Україну.

"Ми готові сісти і поговорити з Росією в Раді НАТО-Росія. Проте ми не підемо на компроміси щодо основних принципів. Ми не можемо поставити під сумнів право НАТО захищати та боронити всіх союзників, а також основний принцип, згідно з яким кожна нація має право обирати свій власний шлях", - сказав він.

Варто зазначити, що 16 грудня у Брюсселі на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським Столтенберг заявив, що Росія не припиняє нарощувати війська біля кордонів України.

Нагадаємо, раніше російське МЗС оприлюднило, як вони це називають, проєкт договору між Москвою та Вашингтоном про "гарантії безпеки", де є кілька пунктів, які стосуються безпосередньо України та її інтеграції до європейських та євроатлантичних структур. Москва вимагає від США юридичних гарантій того, що НАТО відмовиться від наміру прийняти в члени Україну. Так, у пункті 4 повідомляється, що США будуть зобов'язані "виключити подальше розширення Організації Північноатлантичного договору у східному напрямку, відмовитися від приймання до Альянсу держав, які раніше входили до Союзу Радянських Соціалістичних Республік".

Читайте також: