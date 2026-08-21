У НАТО запевнили Драпатого у подальшій військовій підтримці України

НАТО / © Unsplash

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Голова Військового комітету НАТО адмірал Джузеппе Каво Драгоне провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим та підтвердив подальшу військову підтримку України.

Про це Каво Драгоне повідомив у соцмережі X.

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Очільник Військового комітету НАТО заявив про розмову з Драпатим та наголосив на продовженні підтримки України з боку Альянсу в умовах російської агресії.

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Розмова відбулася приблизно через місяць після призначення Михайла Драпатого головнокомандувачем Збройних сил України.

Нагадаємо, після зміни українського військового керівництва у НАТО вже заявляли, що призначення Драпатого не вплине на військову співпрацю Альянсу з Україною. У Військовому комітеті НАТО тоді наголошували, що кадрові ротації на найвищих посадах є регулярним процесом, тоді як стратегія підтримки України залишається чіткою та незмінною.

Михайла Драпатого було призначено головнокомандувачем ЗСУ 22 липня 2026 року. Він змінив на посаді Олександра Сирського.

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