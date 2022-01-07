У НАТО заявили, що не підуть на жодні компроміси з РФ стосовно майбутнього членства інших країн

У НАТО заявили, що не підуть на жодні компроміси з РФ стосовно майбутнього членства інших країн

Столтенберг наголосив, що ці засади закріплені у документах, під якими Росія теж підписалася.

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) не піде на компроміси з Російською Федерацією стосовно майбутнього членства інших країн.

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Про це 7 січня на пресконференції у Брюсселі після позачергової віртуальної зустрічі Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу заявив генеральний секретар Єнс Столтенберг.

"Від усіх країн-членів був твердий та єдиний сигнал, що ми повинні добросовісно брати участь у діалозі і насправді докладати усіх зусиль для забезпечення подальшої реалізації політичного курсу. Але водночас усі країни-члени озвучили дуже чіткий сигнал, що ми не підемо на компроміс щодо ключових принципів, зокрема щодо права кожної держави самостійно обирати власний шлях і механізми безпеки, частиною яких вони хочуть стати", - заявив він.

Столтенберг наголосив, що ці засади закріплені у документах, під якими Росія теж підписалася, починаючи від Гельсінського заключного акту 1975 року.

"Не існує жодної можливості, що НАТО може піти на компроміс щодо права кожної країни обирати власний шлях. І це дуже чітко було сьогодні заявлено союзниками", - сказав генсек Альянсу.

Крім того, Столтенберг висловив незгоду, якщо будуть враховуватися лише односторонні вимоги Росії до НАТО, а сама Росія не братиме до уваги вимоги НАТО.

Нагадаємо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило проєкт договору між РФ та США про "гарантії безпеки" та проєкт угоди про заходи із забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО. Зокрема, Росія вимагає від НАТО відмовитися від прийняття України до Альянсу. Також РФ пропонує США не створювати військових баз на території країн колишнього СРСР і не приймати ці країни до НАТО.

У зв'язку з цим 10 січня у Брюсселі відбудеться засідання Комісії Україна-НАТО. Також 10 січня дипломати США та Росії проведуть у Женеві переговори з питань безпеки з метою обговорення військової діяльності обох країн та зростання напруженості навколо України.

12 січня відбудеться засідання Ради НАТО-Росія у Брюсселі та 13 січня – засідання Постійної ради ОБСЄ, де обговорюватимуться відповідні питання.

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