У НАТО заявили, що поки не мають одностайного рішення щодо ПДЧ для України

Україна очікує від НАТО на ПДЧ.

У НАТО наразі немає одностайного рішення щодо надання Україні Плану дій про членство, але Альянс продовжує дотримуватися політики "відкритих дверей".

Про це сказав заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане під час конференції "Демократія у дії".

"НАТО – організація, яка ґрунтується на консенсусі. Щодо цього питання консенсусу поки немає", - цитує його "УНІАН".

Водночас Джоане сказав, і Україна, і Грузія мають перспективу членства в НАТО. Він закликав Україну "тримати курс і проводити реформи".

"Це стандартна політика, яка працює в НАТО. Офіційна відповідь – це те, що політика відкритих дверей є незмінною. Наші лідери на саміті підтвердять цю політику", - додав він.

Водночас заступник генсекретаря наголосив, що НАТО не прийме "старе європейське прокляття сфер впливу, коли одна країна визначає долю іншої і диктує їй умови. Це неприйнятно в НАТО, ми ніколи такого не допустимо".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що питання зі вступом України в НАТО треба вирішувати негайно, якщо Альянс хоче бачити українську державу у своїх рядах, адже на кону безпека країни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що на саміті НАТО, який відбудеться в червні нинішнього року, навряд чи ухвалять про надання Плану дій щодо членства для України.

Тим часом саміт лідерів країн НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, пройде без представників України, оскільки не передбачає участі країн-партнерів.

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