У НАТО заявляють, що населенню Заходу слід готуватися до "всебічної війни" з РФ

Голова військового комітету НАТО Роб Бауер вважає, що цивільне населення країн Заходу повинне готуватися до "всебічної війни" з Росією.

Про це повідомляє Sky News.

З його слів, хоча Збройні сили вже готові до початку війни, громадяни західних країн також повинні бути готові до конфлікту. Адже це вимагатиме суттєвих змін у їхньому житті.

"Ми маємо усвідомити, що те, що ми живемо в мирі - це не факт. І тому ми (НАТО - Ред.) готуємося до конфлікту з Росією. Але дискусії набагато ширші. Це також промислова база, а також люди, які повинні розуміти, що вони відіграють певну роль", - сказав Бауер.

Швеція вчинила правильно, закликавши своє населення готуватися до війни на початку січня, висловився Бауер

"Звідси починається усвідомлення того, що не все можна спланувати й не все вийде без проблем у найближчі 20 років", - наголоси чиновник Альянсу.

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Як повідомлялося, раніше Роб Бауер заявив, що наближається "епоха воєн". Він закликав країни-члени "зосередитися на ефективності" та "військовій трансформації".

Також відомо, що НАТО мобілізує 90 тисяч солдатів для масштабних навчань Steadfast Defender, які триватимуть кілька місяців у Німеччині, Польщі та країнах Балтії, зокрема на кордоні з Калінінградською областю Росії, та завершаться у травні.

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