Президент Польщі Кароль Навроцький опинився в курйозній ситуації під телеефіру. З його кишені випав пакетик зі снюсом — це один із видів бездимного тютюну.

Відео розлетілося Мережею, повідомляє польське видання Wprost.

Інцидент стався в ефірі Kanał Zero. Під час інтерв’ю журналіст Роберт Мазурек та польський президент обговорювали можливе вето на закон щодо криптовалют, а також про плутанину навколо складання присяги суддями Конституційного трибуналу.

Під час ефіру до студії зателефонував глядач. У момент, коли він ставив запитання, у Навроцького з кишені випав снюс. Роберт Мазурек кинувся на допомогу, нахилився та простягнув його політику.

«Людина хотіла бути ввічливою», — пожартував ведучий крізь сміх.

Водночас глядач, який зателефонував до студії, дещо розгубився. Мазурек пояснив, що сміх викликало те, що він щойно підняв і передав президентові снюс.

Зауважимо, торік у вересні під час 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Мережі з’явилося відео, коли під час перерви помічник або охоронець передав Навроцькому коробочку, у якій, ймовірно, був снюс, після чого польський президент помістив його під губу.

Нагадаємо, раніше Кароль Навроцький звинуватив прем’єра Дональда Туска у «зв’язках з Росією». Президент опублікував відео. Зокрема, у ньому згадуються попередні зустрічі політика з «фюрером» Росії Володимиром Путіним, твердження, що за його уряду Польща стала «залежнішою» від російського газу. Також йдеться про те, що росЗМІ називали прем’єра «нашою людиною у Варшаві».