У найближчі 48 годин: Білий дім закликав американців залишити Україну

Громадян США застерегли, що Вашингтон не проводитиме евакуацію за допомогою військових / pixabay.com

США продовжують скорочувати кількість співробітників у посольстві в Києві.

Білий дім закликає громадян США, що перебувають в Україні, залишити її територію протягом найближчих 24-48 годин.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван на брифінгу в Білому домі у п'ятницю, 11 лютого.

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"Ми продовжуємо скорочувати кількість наших співробітників у посольстві в Києві, і я хочу знову повторити за президентом Байденом та держсекретарем Блінкеном: ми закликаємо всіх американських громадян, які залишилися в Україні, негайно виїхати", – сказав Салліван.

"Усім американцям, які залишилися в Україні, слід поїхати якнайшвидше, у найближчі 24-48 годин", – наголосив радник президента США.

Він нагадав, що Вашингтон не надсилатиме військових в Україну для евакуації американських громадян.

"Якщо ви залишаєтеся, ви ризикуєте, причому без гарантій того, що ви матимете іншу можливість виїхати. Перспективи військової евакуації у разі вторгнення Росії немає", – сказав Салліван.

Нагадаємо, раніше 11 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія може вторгнутися до України в будь-який час, навіть під час зимових Олімпійських ігор.

Своєю чергою президент США Джо Байден закликав американців негайно залишити Україну. Він додав, що американських військових не посилатимуть в зону ймовірного конфлікту.

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