У НАЗК провели повну перевірку декларації президента Зеленського: що відомо про скандальні офшори

У НАЗК провели повну перевірку декларації президента Зеленського: що відомо про скандальні офшори

Ознак незаконного збагачення глави держави та необґрунтованості активів не встановлено.

Нацагентство із запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку декларації президента України Володимира Зеленського за 2020 рік і не виявила в ній порушень.

Про це у вівторок, 26 жовтня, повідомили на офіційній сторінці НАЗК.

Під час перевірки досліджувалася інформація журналістських розслідувань, серед яких - скандальні Pandora Papers, що стосувалися офшорів лідерів багатьох країн. Зокрема, було досліджено інформацію про компанію Maltex Multicapital Corp., зареєстровану в податковій службі Британських Віргінських Островів.

"Декларант надав запитані пояснення та документи. НАЗК також надіслало запити до органів Британських Віргінських Островів і Беліза. Станом на останній день повної перевірки НАЗК не отримало від згаданих органів інформації", – сказано у повідомленні.

Також було встановлено, що будинок в італійському місті Форте-дей-Мармі належить компанії San Tommaso SRL, кінцевим бенефіціарним власником якої є Олена Зеленська.

"Згідно з даними, наданими власником об'єкта, протягом 2020 року суб'єкт декларування та члени його сім'ї не користувалися цією нерухомістю, і протягом звітного періоду будівля використовувалася юридичною особою у господарській діяльності", – йдеться у повідомленні про результати перевірки.

Під час перевірки декларації президента співробітники НАЗК дійшли висновку, що точність оцінки задекларованих активів відповідає даним, отриманим із відкритих джерел, конфлікту інтересів не було виявлено так само, як і ознак незаконного збагачення та необґрунтованості активів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський прокоментував розслідування українських журналістів за матеріалами Pandora Papers.

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