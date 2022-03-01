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У Нідерландах розпочнуть розслідування фінансування місцевих партій та окремих політиків Росією

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У Нідерландах розпочнуть розслідування фінансування місцевих партій та окремих політиків Росією

Getty Images

Депутати вимагають, щоб Рахункова палата Нідерландів найближчим часом розслідувала, чи отримують фінансування якісь нідерландські партії, окремі політики від РФ. 

У Нідерландах більшість депутатів виступила за проведення розслідування щодо фінансування нідерландських партій та окремих політиків Росією.

Це питання обговорювалося в парламенті під час дебатів щодо ситуації в Україні, - пише Укрінформ. 

Депутати вимагають, щоб Рахункова палата Нідерландів найближчим часом розслідувала, чи отримують фінансування якісь нідерландські партії, окремі політики від РФ, і якщо так, то яким чином.

Також після нападу Росії на Україну він неодноразово заявляв, що відмовляється засуджувати дії Росії.

Клопотання про це розслідування підтримали фактично всі політичні сили.

Утрималися від голосування ультраправа PVV (Партія свободи) на чолі з Гіртом Вілдерсом, а також FVD ("Форум за демократію") на чолі з Тьєррі Боде, яких час від часу критикують за проросійські погляди. Нагадаю, що FVD ("Форум за демократію") був створений Боде, одним з ініціаторів референдуму щодо асоціації Україна-ЄС.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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