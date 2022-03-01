У Нідерландах розпочнуть розслідування фінансування місцевих партій та окремих політиків Росією

У Нідерландах розпочнуть розслідування фінансування місцевих партій та окремих політиків Росією

Депутати вимагають, щоб Рахункова палата Нідерландів найближчим часом розслідувала, чи отримують фінансування якісь нідерландські партії, окремі політики від РФ.

У Нідерландах більшість депутатів виступила за проведення розслідування щодо фінансування нідерландських партій та окремих політиків Росією.

Це питання обговорювалося в парламенті під час дебатів щодо ситуації в Україні, - пише Укрінформ.

Депутати вимагають, щоб Рахункова палата Нідерландів найближчим часом розслідувала, чи отримують фінансування якісь нідерландські партії, окремі політики від РФ, і якщо так, то яким чином.

Також після нападу Росії на Україну він неодноразово заявляв, що відмовляється засуджувати дії Росії.

Клопотання про це розслідування підтримали фактично всі політичні сили.

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Утрималися від голосування ультраправа PVV (Партія свободи) на чолі з Гіртом Вілдерсом, а також FVD ("Форум за демократію") на чолі з Тьєррі Боде, яких час від часу критикують за проросійські погляди. Нагадаю, що FVD ("Форум за демократію") був створений Боде, одним з ініціаторів референдуму щодо асоціації Україна-ЄС.