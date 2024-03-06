"У них є сюрпризи в запасі" - Держдеп прокоментував знищення ЗСУ російського корабля

Українці не раз це показували - про це заявив під час брифінгу у вівторок 5-го березня речник Державного департаменту Метью Міллер.

Про це інформує "Голос Америки".

"Нещодавно у Чорному морі вони потопили черговий російський корабель. Тому я думаю у них є сюрпризи в запасі, чекаємо на них з нетерпінням", - додав Міллер.

У ніч проти 5-го березня, за повідомленням Головного управління розвідки України спецпідрозділом ГУР МО України “Group 13” був потоплений патрульний корабель ЧФ РФ «Сєрґєй Котов». Внаслідок удару морськими дронами “Magura V5” російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів.

Нагадаємо, в ніч проти 5 березня окупантів у Криму атакували дрони. Під час атаки в районі Керчі був уражений ворожий патрульний катер "Сергей Котов". Джерела в ГУР повідомили, що судно повністю знищене, а доля екіпажу ще уточнюється.