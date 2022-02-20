У Німеччині бракує єдності щодо включення "Північного потоку-2" до пакету санкцій: деталі

Мовляв, невідомо, як реагуватимуть німецькі виборці, якщо не зможуть обігріти свої оселі.
У німецькому політикумі наразі немає єдності у питанні поширення санкцій проти Росії у разі її вторгнення в Україну на газопровід "Північний потік-2".
Про це заявив голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер, - пише Укрінформ.
"Є питання, які потенційно нас розділяють, серед них енергетика. Я тут не боронитиму "Північний потік-2", але хотів би висловити зауваження, що це не маленька проблема у німецькій внутрішній політиці. Це дуже велике питання. Наш уряд намагається випручатися з лабет цієї проблеми. Якийсь поступ є, але ці питання можуть розділяти нас, а не об’єднувати", - сказав Ішингер.
Мовляв, невідомо, як реагуватимуть німецькі виборці, якщо не зможуть обігріти свої оселі.
Ішингер також звернув увагу на внутрішньополітичне німецьке питання – наявність доволі істотної меншості тих, хто дотримується не просто антиамериканських, а проросійських настроїв.
"Ви не можете собі уявити, скільки повідомлень електронною поштою я отримую щодня, думаю, що німецькі політики можуть підтвердити це із власного досвіду: коли ми розглядаємо щось негативне для Росії, відразу злива критики: "Ви – слуга тих, хто захопив Ірак", - зазначив голова Мюнхенської конференції з безпеки.
За його словами, це складна проблема, з якою важко впоратися і німецьким громадським діячам, і політикам.
Нагадаємо, що раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд запевнила, що Сполучені Штати досягнуть зупинки газопроводу "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.
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