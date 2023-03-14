У Німеччині хочуть зменшити кількість депутатів Бундестагу – Politico

Федеральний уряд Німеччини підготував законопроєкт про зменшення кількості депутатів парламенту (Бундестагу) із нинішніх 736 – до 630, голосування має відбутись у п’ятницю.

Про пише Politico.

Новий законопроєкт передбачає, що не всі кандидати, обрані в голосуванні за округами, потраплять до Бундестагу, якщо їхня партія отримає менше місць за результатами другого голосування.

Наразі кількість місць у Бундестазі з року в рік зростає через особливість системи голосування в Німеччині. Кожен виборець має два голоси на парламентських виборах: перший – за кандидата від його округу, другий – за партійні списки в 16 землях Німеччини, результат яких визначає пропорційне представництво партій у парламенті.

Оскільки деякі партії отримують більше місць у голосуванні за округами, ніж за списками, для підтримки правильного співвідношення партійних місць, отриманих у другому голосуванні, додаються додаткові депутати – у результаті кількість депутатів Бундестагу зростає.

Очікується, що документ під час голосування у п’ятницю підтримають усі партії коаліції, а отже, за нього віддасть голоси проста більшість депутатів і він буде ухвалений.

Нагадаємо, у Бундестазі заявили, що Ангела Меркель під час свого канцлерства ухвалила низку рішень, які зробили можливим повномасштабне вторгнення Росії до України.

Читайте також: