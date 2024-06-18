В Німеччині назвали небезпеки для країни: серед ризиків - шпигунство РФ і Китаю

Німецька демократія є сильною. Втім, вона зазнає значного тиску. Зокрема, через посилення шпигунської діяльності з боку Росії та Китаю.

Про це заявила міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер, повідомляє DW.

Окрім того, загрозу несуть ультраправі елементи в німецькому суспільстві. Саме тому Фезер закликала до активної підтримки демократичних ідеалів.

Вона заявила, що виступає проти будь-якої заборони партії, незважаючи на те, що внутрішня розвідувальна служба Німеччини BfV класифікувала її як "підозрювану в крайньому правому екстремізмі". До слова, цей статус був нещодавно підтверджений як законний вищим регіональним судом землі Північний Рейн-Вестфалія в Мюнстері. Фезер заявила, що замість заборони ультраправим силам слід протистояти політично.

З її слів, загальна ситуація з безпекою "була і залишається напруженою". Втім, наголосила очільниця МВС Німеччини, "ми не дозволимо себе залякати".

Ще одним ризиком безпеки є ісламістське середовище з його антисемітськими тенденціями. Своєю чергою очільник BfV Томас Гальденванг говорив про "дуже високий рівень загроз". Він зауважив, що ризик екстремістських ісламістських нападів зростає, особливо після нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. З його слів, небезпека походить як від терористів-джихадистів, так і від радикально налаштованих одинаків.

Як повідомлялося, Німеччина готується до війни. Уряд оприлюднив новий військовий план під назвою "Рамкова директива щодо загальної оборони", який передбачає обов'язкову службу для призовників, створення надзвичайного резерву продуктів та навіть можливість евакуації населення.

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