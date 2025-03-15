У Німеччині назвали нову тактику Путіна: подробиці

Президент-диктатор РФ Володимир Путін вдався до тактики затягування щодо війни в Україні після отримання пропозиції щодо припинення вогню.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ Німеччини повідомляє DW.

Німецьке відомство скептично ставляться до заяв очільника Кремля. Адже вважають, що йдеться "у кращому разі" про затягування переговорів.

"У кращому разі можна говорити про тактику затягування щодо припинення вогню, якщо є такі умови і застереження", - йдеться у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві ФНР наголошують: слід поставити запитання, "чи є серйозна зацікавленість у тому, щоб працювати в напрямку міцного припинення вогню та врегулювання".

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що не можна дозволити диктатору Володимиру Путіну "грати в ігри" з угодою Трампа.

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