У Німеччині назвали умову для відновлення сертифікації "Північного потоку-2"

У Німеччині назвали умову для відновлення сертифікації "Північного потоку-2"

Німецький регулятор очікує отримати необхідний набір документів.

Процес сертифікації газопроводу "Північний потік-2", яким газ хочуть поставляти до Європи в обхід України, може бути відновлено, якщо німецький регулятор отримає всі необхідні документи.

Про це сказала представниця Міністерства економіки та захисту клімату Німеччини Беат Барон.

"Процедуру призупинено Федеральним мережним агентством. Воно її відновить, щойно у нього буде повний набір документів", - сказала вона.

Як повідомлялося, у Німеччині відклали ще на пів року сертифікацію "Північного потоку-2". За словами голови Федеральної мережевої агенції Німеччини Йохена Хоманна, регулятор досі не отримав необхідні документи від оператора.

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