У Німеччині назвали, від чого тепер залежить початок переговорів про вступ України до ЄС

Німеччина заявила, що "ретельно" вивчить рекомендації ЄС щодо переговорів про членство України, перш ніж ухвалювати рішення.

Після того, як Єврокомісія оприлюднила звіт, у якому вона рекомендує почати переговори про вступ України до ЄС, Німеччина заявила, що не все буде так легко для Києва.

Про це пише видання Sky News.

Представник німецького уряду заявив, що початок переговорів тепер залежать від успіху Києва в проведенні реформ і відповідності "високим критеріям" для вступу до блоку.

Видання пише, що підтримка цього кроку загалом була сильною, хоча ЄС загалом остерігається приймати країну, яка перебуває у стані війни, і це рішення потребує одностайної підтримки всіх 27 держав.

Нагадаємо, Єврокомісія ухвалила рішення рекомендувати розпочати процес перемовин про вступ України до Євросоюзу. Про це 8 листопада повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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