У Німеччині оголосили, коли розглянуть відправлення миротворців до України

Німеччина з партнерами розглядатимуть питання можливого розміщення своїх миротворців в Україні у межах "безпекових гарантій" лише після того, як для цього складуться умови, а саме – припинення вогню.

Про це заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт, повідомляє "Укрінформ".

Речник німецького уряду висловився на тему відправлення миротворців до України. Наразі це питання не розглядається.

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"Це, можливо, п’ятий крок перед другим... Це питання, яке має багато передумов, найважливішою з яких є встановлення акцептованого обома сторонами припинення вогню... На цей момент Путін продовжує вести свою безжальну загарбницьку війну проти України", – сказав Гебештрайт.

Він акцентував на останній масованій російській атаці по енергетиці України з використанням понад 90 ракет і понад 200 дронів.

Речник уряду нагадав про позицію канцлера ФРН Олафа Шольца щодо неприпустимості участі німецьких солдатів у війні в Україні.

За словами Гебештрайта, коли ситуація проясниться у післявоєнний період, тоді партнери разом з Україною та між собою повинні будуть дуже уважно обговорити всі питання.

Речник також зазначив, що у Німеччині взяли до уваги заяви лідерів Польщі та Франції, зроблені 12 грудня у Варшаві. Це свідчить про те, що "наразі є спільне розуміння, що це питання не є на порядку денному як таке, яке потребує термінового обговорення та ухвалення рішення, але таке, яке обговорюватиметься у певному майбутньому".

Гебештрайт додав, що на теперішньому етапі Берлін надає Києву всю можливу військову підтримку.

"Немає наразі в нас нічого, що стояло би на складах, було готовим до відправлення і лише чекало на те, аби бути відправленим до України", – запевнив посадовець.

Він також повідомив, що, як очікується, наступного тижня у Брюсселі президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської Ради, де зможе провести також двосторонні зустрічі з лідерами держав та урядів країн-учасниць.

Нагадаємо, 12 грудня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про відсутність планів щодо відправлення союзницьких військ до України. Зокрема, Варшава поки що не вдаватиметься до таких дій.

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