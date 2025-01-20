У Німеччині побоюються, що Трамп влаштує диктатуру

Посол Німеччини у США Андреас Міхаеліс попередив, що прийдешня адміністрація новообраного президента Дональда Трампа позбавить правоохоронні органи країни та ЗМІ їхньої незалежності, і передасть великим технологічним компаніям "владу спільного управління".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на конфіденційний документ.

У підписаному Міхаелісом документі від 14 січня програма Трампа на його другий президентський термін описується як програма "максимального підриву", що призведе до "перевизначення конституційного ладу – максимальної концентрації влади у президента за рахунок Конгресу та федеральних штатів".

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"Основні демократичні принципи та принципи стримувань і противаг будуть значною мірою підірвані, законодавча влада, правоохоронні органи та засоби масової інформації будуть позбавлені незалежності та будуть використані як політичний інструмент, а найбільші технологічні компанії отримають співуправління державою", – йдеться у документі.

Посол Німеччини згадує і судову систему, особливо Верховний суд США, як центральна частина спроб Трампа реалізувати свій план. Водночас вказано, що, незважаючи на нещодавнє рішення суду розширити повноваження президента, "навіть найбільші критики припускають, що це зможе запобігти найгіршому".

Міхаеліс вважає контроль над Міністерством юстиції та Федеральним бюро розслідувань ключовим для досягнення Трампом його політичних та особистих цілей, включно з масовими депортаціями, відплатою передбачуваним ворогам і юридичною безкарністю.

За словами німецького дипломата, новообраний президент США має широкі юридичні можливості, щоб нав’язати штатам свою програму, заявивши, що "навіть військове розгортання всередині країни для поліцейських дій було б можливим у разі оголошеного "повстання" та "вторгнення". Видання зауважило, що закон Posse Comitatus 1878 року забороняє федеральним військовим брати участь у роботі внутрішніх правоохоронних органів, за певними винятками.

Міхаеліс також передбачає "перевизначення Першої поправки", кажучи, що Трамп і мільярдер Ілон Маск вже вживають заходів проти критиків і медіакомпаній, які не співпрацюють.

"Один використовує судові позови, погрожує кримінальним переслідуванням і позбавленням ліцензії, інший – маніпулює алгоритмами і блокує облікові записи", – йдеться в документі.

Перехідна команда Трампа не коментувала оцінку німецького посла.

Своєю чергою міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 19 січня заявила, що Берлін "продовжить тісно співпрацювати [зі США], але, звичайно, ми також хочемо продовжувати відстоювати наші власні інтереси". На прохання пояснити позицію посла Німеччини щодо Трампа Бербок сказала, що Міхаеліс просто виконував свою роботу, і що президент США відкрито заявив про більшу частину свого плану.

До слова, Трамп заявляв, що він рішучіше добиватиметься застосування смертної кари щодо осіб, які вчинили насильницькі дії.

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