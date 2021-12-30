У Німеччині попередили, що російський "Північний потік-2" у разі посилення агресії можуть зупинити

У Німеччині попередили, що російський "Північний потік-2" у разі посилення агресії можуть зупинити

ФРН виділить кошти на перехід Києва на відновлювані джерела енергії.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек допустив можливість зупинення проєкту "Північний потік-2" залежно від ситуації на кордоні України, куди РФ стягнула своїх військових.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ZDF увечері у середу, 29 грудня.

"Ми правова держава, і дозволи видаються відповідно до закону. Політика має бути зосереджена на політичних питаннях, і їх необхідно аналізувати з погляду зовнішньої політики та геополітики. Це означає, що, дивлячись на ситуацію на сході України та нарощування там російських військ, доведеться ухвалювати політичні рішення, які санкції можуть бути застосовані у разі виникнення нового гострого конфлікту", - заявив Роберт Габек.

За його словами, будівництво газопроводу може відвернути увагу Заходу від України як країни, яка здійснює транзит газу. Цьому потрібно протидіяти, підтримуючи перехід Києва на відновлювані джерела енергії, сказав він, додавши, що міністерство, яке він очолює, виділить на ці цілі 150 мільйонів євро.

Крім того, Габек хоче поїхати до України, щоб рухатися вперед – щойно дозволить ситуація з коронавірусом.

Як повідомлялося, у Німеччині відклали ще на пів року сертифікацію "Північного потоку-2". За словами голови Федеральної мережевої агенції Німеччини Йохена Хоманна, регулятор досі не отримав необхідні документи від оператора. Процес сертифікації відновлять, коли вимоги будуть виконані.

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