У Німеччині посилюється тиск на Шольца щодо передавання Україні ракет Taurus — ЗМІ

У Німеччині "Зелені" та ліберали вимагають від Шольца передати ракети для України.

Політики з урядової коаліції Німеччини посилили тиск на канцлера Олафа Шольца щодо необхідності постачання Україні крилатих ракет Taurus.

Про це повідомляє DW.

Віцепрезидентка Бундестагу Катрін Ґерінґ-Екардт від партії "Зелені" заявила, що Берлін повинен якнайшвидше передати Києву крилаті ракети.

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"Ми пообіцяли, що надамо все, що можемо і що потрібно Україні. Taurus – це те, що ми маємо, і те, що зараз потрібно Україні", – сказала вона.

Крім того, лідер "Вільних демократів" у парламенті Крістіан Дюрр також наголосив, що підтримка Києва ракетами "була б розумною та правильною".

"Ми завжди повинні пам'ятати, що Україна захищає не лише себе у боротьбі з Путіним, але й демократичні цінності та переконання, які ми поділяємо", – зауважив він.

Постачання Україні ракет Taurus

Увечері в середу, 17 січня, у німецькому Бундестазі відхилили пропозицію парламентської фракції ХДС/ХСС, яка закликала федеральний уряд поставити Україні ракети Taurus.

За цю пропозицію не проголосували навіть представники “Зелених” та “Вільної демократичної партії”, які протягом тривалого часу наполягали на постачанні ракет. Політики, які належать до партій, що формують урядову коаліцію разом із соціал-демократами Олафа Шольца, не підтримали законопроєкт саме тому, що його висували опозиційні праві консерватори із ХДС/ХСС.

Раніше очільник опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц заклив канцлера Олафа Шольца надати Україні далекобійні ракети Taurus, які, на його думку, можуть зруйнувати Керченський міст, адже мають дальність близько 500 км.

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